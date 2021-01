Tartu Ülikooli viroloogiaprofessori Andres Meritsa arvates on mõistlik tegeleda Eesti olümpiakoondise kandidaatide vaktsineerimisega kohe. Vaktsiinide tekitatud kaitse püsib vähemalt neli kuud (pikema perioodi andmeid lihtsalt ei ole), tõenäoliselt aga sama kaua kui läbipõdemisest tulenev kaitse, mille kohta teame, et see püsib üldjuhul vähemalt üheksa kuud. See pole sada protsenti kindel ja uued viirustüved võivad teatud muudatusi tekitada, kuid praegune olukord on selline. Seega, kuna immuunkaitse tekkimine võtab ka ühe kuu (süstide vahel on 21 või 28 päeva), oleks õige aeg vaktsineerida nüüd.