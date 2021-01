Donald Trump oli üks nendest ajaloolistest presidentidest, kes juhtisid riiki, tuginedes rahva rahulolematusele, see tähendab valitsusorganitest mööda minnes. Praeguse aja sotsiaalmeedia andis talle selleks hiilgavad, peale kõige muu ka välkkiired töövahendid. Selles, kuidas ta sotsiaalmeediat ära kasutas, oli midagi eemaletõukavat: selgelt oma rahva rumalust ära kasutades, neid järjest rohkem alavääristades, neid selle kaudu järjest rohkem enda külge sidudes ning tegudele lükates.

Nagu populismile kombeks, ei katsunud Trump oma lakkamatus tviterdamises mingilgi moel rahvast siduda. Ta polariseeris, rebis katki, süvendas lõhesid inimeste vahel ja lükkas neid üksteisest järjest kaugemale. Ma nägin seda kõike omaenda Ameerika sõprade kaudu peaaegu Trumpi-aastate algusest alates: inimesed katkestasid sõprus- ja sugulussuhted, postitasid teateid, et «edaspidi me pole enam suhetes, kui vaja, annan oma e-posti aadressi», ja nagu üks mu ameeriklasest hea tuttav ütles: «Me kõik keerleme nagu lehed sügistormis spiraale mööda järjest kaugemale kuhugi oma privaatuniversumitesse, ilma teadmiseta, et teisi universumeid üldse oleks olemaski.»