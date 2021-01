Praegused sündmused on kaalukamad, kui olid suured protestid 2010–2011, sest mu meelest on tegu protsessi algusega. Ma ei arva, et tegu saab olema Valgevenes toimunu analoogiga, kus tuldi välja järjestikustel puhkepäevadel. Aga tegu on novembris toimuvate riigiduuma valimiste kampaania algusega.

Põhjuseid sellisteks väljaastumisteks saab olema väga-­väga palju. Praegu on teemaks Navalnõi vabastamine, aga niipea, kui algab kandidaatide registreerimine, jäetakse kahtlemata väga palju opositsioonilisi kandidaate registreerimata ja inimesed tulevad protestile neid toetama. Need protsessid toimuvad taas üle Venemaa, sest inimesed tulevad toetama oma linna kandidaatide kandidaate. Siis järgnevad kindlasti repressioonid, vahistamised. On väga huvitav, millega kõik lõpeb.

Jah, sellest on saanud trend. Paljud ennustavad suuri muutusi – alustades analüütikutest nagu Valeri Solovei ja lõpetades ennustajate, selgeltnägijate ning astroloogidega. On täiesti selge, et Putini režiim on põhjani läbimädanenud – püsib hädavaevu jalul. Propagandatööstus, mis on kõike üle võõbanud, ei ole enam usutav. Arvan, et Putini diktaatorirežiimile läheneb kiiruga tund X. Arvan, et režiimi hukk on lähemal, kui oskame prognoosida.