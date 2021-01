Seda, et uus peaminister Kaja Kallas soolist tasakaalu sihtis, kinnitas ka ta ise. «Püüdsin saavutada tasakaalu erinevate kriteeriumite alusel. Sooline tasakaal on mulle oluline, sest meie ridades on palju väga tublisid naisi. Ka kogemuslik tasakaal on oluline ehk et valitsuses oleks nii varasema kogemusega kui värskeid liikmeid.»