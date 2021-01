Andmekaitseinspektsiooni nõude täitmist teeseldes avalikustas RMK oma kodulehel väikese osa KAH-aladest: need, kus plaanitakse 2021. aastal metsa maha võtta.

Võtsin nimekirjast välja asula külje all, surnuaia ja järve vahel asuva metsatuka Lõuna-Eestis, kus on ka RMK metsarada ja lõkkekoht. Postitasin kohalikku Facebooki gruppi kaardi ja kolm lauset: RMK plaanib selles metsas sel aastal raietöid alustada, et aegjärkne raie = lageraie kahes järgus, ja metsaülema kontaktandmed.