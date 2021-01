Koroonaajal on info saamise, aga ehk ka meelelahutuse vormiks saanud pressikonverents. Igapäevaste koroonapressikonverentside asemel on viimased kümme päeva olnud võimalik jälgida igaõhtust koalitsioonikõneluste pressikonverentsi. Ja seal väljaöeldu põhjal aimata, mida on loodav valitsus hariduses, välispoliitikas ja teistes küsimustes päeva jooksul kokku leppinud.

Demokraatias on selle kõrval, mida tehakse, tähtis see, kuidas tehakse. Otsustaja valjem hääl ja kõvem sõna, suurem lubadus ja kõrgem koht ei taga otsuse legitiimsust. Hoopis teadmispõhine otsustamine ja arusaamine sellest, miks otsus tehakse, milline on selle mõju ning mida teised otsusest arvavad, on tähtsad.