Ameerikalik sisemine vabadus ja pürgimus individuaalsele edule segatuna eestlasliku töötaluvuse ning järjekindlusega on moodustanud domineeriva psühholoogilise õhustiku meie ühiskonnas. Tõendiks on kasvõi see, et edumeelse üksikisiku hüvesid ohustanud radikaalsed maksuideed ja teised ettepanekud ei ole saanud piisavalt hääli, et Eestis teostuda.