Narkoprotsess tõi süüdistused tuntud Eesti noortele

Kui tavaliselt ollakse harjunud kohtupingis rasketes kriminaalkuritegudes süüdistatavatena nägema paadunud kurjategijaid, siis märtsis Tallinnas algavas narkoprotsessis on kohtu all pealtnäha igati korralikud noored, kelle hulgas on näiteks teleekraanilt tuntud tõsielustaar, maineka advokaadibüroo advokaat, endale nime teinud fotograaf ja paljud teised.