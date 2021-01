Tsihhanovskaja: valgevenelased ei kauple mitte mingil juhul oma iseseisvusega

«Valgevene ajakirjanike assotsiatsiooni andmetel peeti 2020. aastal sõltumatuid ajakirjanikke kinni üle 470 korra, 97 ajakirjanikku arreteeriti administratiivkorras, 15 ajakirjanikku on saanud fabritseeritud kriminaalsüüdistuse ning blokeeritud on 50 veebisaiti,» sõnas Tsihhanovskaja vabale meediale pühendatud ettekandes.

Peamine sõnum oli, et Valgevenes toimuvad massilised repressioonid, sealhulgas ka ajakirjanike vastu. Ajakirjanikke ei tohiks puutuda isegi sõjatsoonides, sest nad teevad oma tööd. See, mis toimub Valgevenes, kui akrediteeritud ajakirjanikke arreteeritakse ja vangistatakse, on loomulikult nonsenss ning selle küsimuse tõimegi ÜRO Julgeolekunõukogu ette.