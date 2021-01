Meie põllumajanduslikud ökosüsteemid on armutult ekspluateeritud ja kurnatud. On tõsi, et koos põllumajanduskeemia ja sordiaretuse võidukäiguga suurenesid ka saagid ja paranes maailma toiduga varustatus. Ka Eesti tootjad saavad vaatamata meie suhteliselt nirule looduslikule mullaviljakusele saagi suuruses maailmarekordeid. Põllumajandustootjad toodavad 1,5 korda rohkem, kui kogu inimkond vajaks, aga tarbijad viskavad sellest 30–40 protsenti lihtsalt minema.