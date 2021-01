Rahvusraamatukogu digiteerimiskeskuse juhataja Signe Tõnissoni sõnul on ääretult oluline, et Eesti kultuuri-, teadus- ja muu infopärand, mis on praegu veel vaid paberil kättesaadav, oleks tulevikus kõikidele Eesti ja miks ka mitte maailma inimestele ligipääsetav ka digitaalselt.

Eesti Muusika Infokeskuse direktor Evi Arujärv rõhutab, et selle projekti suur väärtus on selles, et võimaldab veel rohkem Eesti heliloojate teoseid kogu maailmas kättesaadavaks teha: «Eesti Muusika Infokeskuse käsikirjade andmebaas on inglise keeles kättesaadav kogu maailmas ja pakub muusikaprofessionaalidele pidevat huvi.»