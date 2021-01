Pestitsiidid on osa meie tänapäevasest maailmast ja nende eesmärk on hävitada umbrohte, saaki rikkuvaid putukaid, seeni jt elusorganisme.

Ebaõigel kasutamisel võivad pestitsiidid aga ohustada meie tervist. Kas ja kui suur on see mõju, selle kohta on huvirühmadel erinev arvamus.