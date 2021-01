Kogu maailmas leitakse pestitsiide ja nende jääke keskkonnaproovidest üha rohkem. Mõne aasta tagune analüüs näitas, et põldudelt pärit kemikaalide leke on süvenev globaalne probleem: juba enam kui pooltes üle ilma kogutud proovidest ületavad pestitsiidide leiud kehtestatud piirmäärasid. Pestitsiidijääke on leitud pea kõikjalt – nii õhust, vihmast, mullast, ojadest, jõgedest-järvedest kui ka põhjaveest, kaevudest, taimedest ja loomadest, toidust ning meist endist.