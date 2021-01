Täielik šokk! Kas tõdesid on mitu?

Juba pealkirjast alates on lavastus nimelt loodud jäljendama (või isegi parodeerima) tänapäevast aruteluruumi, kus domineerivad kiired ja emotsionaalsed reaktsioonid, ent sageli puuduvad mõtestatud sõnad. Ka fraas «Video: Täielik šokk! Sündmuskohal kaos, tuvid minestuses» ei ütle ju midagi selle kohta, mis, kus või miks juhtus, vaid vahendab emotsiooni – ja see emotsioon on ärev.