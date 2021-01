Skulptorid leidsid kodu Kogo galeriis

Sellel näitusel haaravad minu pilku kõige enam kuus ​Edith Karlsoni skulptuuri, mis on varraste otsa asetatud ja paiknevad ringiratast. Need on poolläbipaistvast polüestervaigust, lopergused ja ebamäärase kujuga sinise-mustaseguses õrnas koloriidis õhukesed plaadid, mis toovad minu kujutlusse kevadisest lumeraskusest valla pääsenud ojad ja lombid Aleksander Vardi impressionistlikes maalides. Üks skulptuur on aga sama värvi kui Vardi maalide sillerdav kollane (tema pannoo Vanemuise trepikojas) eesti kunsti kõige helgemal ajal, 1930. aastate teisel poolel. Aga üleni must skulptuur ei ütle mulle midagi. Musta augu sümboolikast olen tüdinenud.