Välismaa lühiuudised

Briti valitsuselt oodatakse koolide taasavamist

Briti valitsus on kasvava surve all, et koostada strateegia koolide taasavamiseks. Kümmekond peaminister Boris Johnsoni konservatiivide seadusandjat hoiatas avalikult, et õpilastest võivad saada pandeemia «unustatud ohvrid». Saadikud reageerisid teadetele, et koolid võivad jääda veel kuudeks suletuks, ja nõudsid et need avataks varem ja täies mahus. «Me peame saama oma lapsed taas õppima, vaja on selgust valitsuse poolt ning teekaarti hariduses pandeemiast väljumiseks,» kirjutas parlamendi hariduse järelevalvekomitee esimees Rob Halfon Twitteris. AFP/BNS