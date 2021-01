Algatuse järgi oleks töötajal õigus sulgeda väljaspool tööaega oma töötelefon ja e-post ja olla tööülesannetest täiesti prii. Parlament põhjendab algatust sellega, et pideval kättesaadavusel on töötajale negatiivne mõju. See võib kahjustada nii töö ja eraelu tasakaalu kui ka füüsilist ning vaimset tervist, soodustades depressiooni ja läbipõlemist. Algatus peaks avaldama mõju ennekõike kaugtöö tegijatele, kelle tööaeg on paljudel juhtudel konkreetselt normeerimata, mistõttu võivad tööpäevad venida palju pikemaks kui samasuguse töö puhul kontoris.