Kui mõnd folkloristi kohtan, siis uurin, kas ta teab liisusalmi «Inglismaa oli lukku pandud...» päritolu. Kuidas saab nii olla, et sada aastat enne seda, kui koroonaviiruse uus tüvi Suurbritannia lukku pani, lugesid pisikesed eesti tattninad mängu alustades just nimelt Inglismaa lukkupaneku kohta? Miks ei võinud see olla Poolamaa või Prantsusmaa või Venemaa. Ja miks sellel salmil variatsioone pole? Ning kumb on põhjus, kumb tagajärg? Inglise keeles on ütlus «fake it until you make it». Kui midagi pidevalt korrutad, siis ajule saab see tuttavaks ning aju võtab uue omaks. Kas selle liisusalmi looja teadis, et Inglismaa läheb lukku? Või läks Suurbritannia lukku seepärast, et me seda siin nii kaua korrutasime?