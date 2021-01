Ago Raudsepp: mis keeles räägib sinu arvuti?

Kolmteist aastat tagasi sai minust Tartu Ülikooli üliõpilane. Ühel esimese kursuse loengul rääkis Pille Valk meile eesti keelest. Kui maailmas räägitakse umbes 6000 keelt, siis riike on alla 200. Kuid keeli, milles on võimalik saada ülikooliharidust, on vähem kui 50. Sama vähe on ka keeli, millesse on tõlgitud Microsofti kontoritarkvara (see oli siis, nüüd on valikus juba üle 90 keele).