Eesti lühiuudised

Fischer: koroonasuremus on muret tekitavalt suur

Teadusnõukoja liige, Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professor Krista Fischer ütles koroonaviiruse olukorda kommenteerides, et suremus Covid-19sse haigestunute seas on muret tekitavalt suur. «Kui seire näitab, et umbes kaks protsenti inimestest praegu on aktiivselt Covid-positiivsed, ja kui surevad juhuslikult need, kes nagunii sureksid, siis see tähendaks umbes ühte Covid-positiivset surnut päevas. Aga kui surnuid on päevas kaheksa, siis me näeme, et vähemalt seitse nendest kaheksast on surnud ikkagi selle konkreetse haiguse tõttu, ja seda on palju, kui me vaatame, kui palju neid tekib nädalas ja kuus,» ütles Fischer ERRile. Nakatumises on Eesti tema sõnul saavutatud platoo. ERR