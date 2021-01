Uus valitsus räägib esmalt eelkõige sümbolite keeles: Kaja Kallas on Eesti esimene naispeaminister ning 15 ministrist seitse on naised. Lisaks on koalitsioonileppes Eesti valitsuste kohta tavapäratult suur rõhuasetus kliimapoliitikal. Mõlemad sümbolid on nii välis- kui sisepoliitiliselt märgilise tähtsusega ning asetavad Eesti valitsuse pigem Põhjamaadega sarnaselt mõtlevate riikide hulka.