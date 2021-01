Tellijale

Eelmise töönädala lõpus teatas Briti ravimitootja AstraZeneca, et ei suuda Euroopa Liidu liikmesriikidele lubatud mahus Covid-19 vaktsiini tarnida. Tegemist on USA ettevõtte Pfizeri ja selle Saksamaal asuva partneri BioNTechi kõrval juba teise lepingulise tarnijaga, kes on toonud Vana Maailma kohale murepilvi.

AstraZeneca on Euroopa Komisjoni Covid-19 vaktsiinide ühishanke juhtkomisjonile nimetanud tarnete vähenemise põhjusena tootmis- ja tarneraskusi. Tootja lubas ühendust igal juhul varustada ravimiga miljonites kogustes, samal ajal tuleval ja ülejärgmisel kuul tootmist suurendades.

Briti ettevõtte teade saabub ajal, kui üle ilma on süvenenud mure uute Covid-19 tüvede suhtes, eriti nende pärast, mis on esile kerkinud Ühendkuningriigis ja Lõuna-Aafrikas ning mis on nakkusohtlikumad kui mullu Hiinast Wuhanist alguse saanu.