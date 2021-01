Avalikest andmetest on näha, et ettevõtte käive oli ülemöödunud umbes 16,5 miljonit eurot, mis peamiselt tuleb niinimetatud maksuparadiisidest: Curaçao, Mani saar, Seišellid ja Malta – nendes jurisidiktsioonides on Coingaming Groupil vaid mõned kõigist tegevuslubadest ülemaailmseks tegevuseks.