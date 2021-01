On üldtuntud tõsiasi, et koalitsioonileppesse kirjutatakse sisse üllaid ja armsaid tõdemusi, mida uue kooselu alguses on hea lugeda, silm jookseb silitades üle sõnastatud punktide. Seekord on läbirääkijad ka ise tunnistanud, et lepe tehti nimelt üldsõnalisem, ja miks ka mitte – teoreetiliseltki pole loodaval valitsusel ju võimalik töötada kauem kui kaks aastat.