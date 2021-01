Eestis on endiselt Euroopa Liidu suurim sooline palgalõhe – statistikaameti andmetel oli see 2019. aastal 17,1 protsenti. Palkade erinevus on üks peamisi soolise ebavõrdsuse näitajaid ühiskonnas. See peegeldab sugude vahel ebaõiglaselt jagunenud kohustusi ja hüvesid ning seda naiste kahjuks.