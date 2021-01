Mihhail Lotman: aukodanik ja teerull

Viimastel päevadel on minult küsitud – nii mõnigi kord üsna agressiivselt –, miks ma ei hääletanud Neinar Seli vastu. Seletasin, et Reformierakond ei lasknud aukodanikukandidaatide üle eraldi hääletada, vaid esitas nad koondnimekirjana ja mul oleks olnud väga raske hääletada Jüri Talveti vastu. Teine põhjus oli see, et hääletusel osalemata jätmine ja saalist välja astumine oli võib-olla isegi tugevam signaal. Kuid need selgitused küsijaid ei rahuldanud ega muutnud nende hukkamõistvat suhtumist. Kuulsin, et Seli on nii- ja naasugune ja mida ta kõike veel on teinud. Vastasin, et tean seda isegi, kuid praegu oleks vale ja ebaõiglane suunata kriitika- ja pahameelenooled Neinar Seli vastu.