Krister Kivi: keelupiitsad ja motivatsiooniporgandid

Midagi samasugust leidis aset ka Vietnamis, kus prantslased maksid kohalikele preemiat eeldatavasti tapetud rottide sabade eest. Alles hiljem selgus, et sabatuil rottidel lasti rentslitesse tagasi putkata, et uusi sabasid ikka peale tuleks.

Need juhtumid tulid miskipärast meelde seoses mõni päev tagasi Briti ajakirjanduses kõlanud väitega, et Ühendkuningriigi terviseminister Matt Hancock olevat teinud ettepaneku maksta 500 naelsterlingit (u 563 eurot) kõigile, kelle koroonaviiruse test osutub positiivseks. Kuigi Boris Johnsoni pressiesindaja teatas peagi, et valitsusel sellist plaani ei ole, olnuks idee ju põhimõtteliselt õilis. Nii mõnigi väiksepalgaline väldib testimist kartuses kaotada sissetulek ning seesugune valuraha polsterdanuks veidigi rahalist kukkumist, mida kohustuslik karantiini jäämine sageli kaasa toob. Niihästi Suurbritannias kui ka meil.