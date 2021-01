Vandaalitsejate kokkupõrkeid politseiga on toimunud nii suuremates linnades Amsterdamis ja Rotterdamis kui ka mitmes väiksemas linnas. Üle riigi on politsei vahistanud mitusada inimest, samuti on liikumiskeelu rikkumise eest tehtud üle 5700 trahvi, vahendab Deutsche Welle.