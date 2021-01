Eesti sai esimese naispeaministri ja riigikogu uued liikmed

Tellijale

«Asjaolud, mis viisid valitsuskriisini, jäävad ka uut valitsust paratamatult saatma. On teie võimalus pöörata halb heaks,» rõhutas Kaljulaid, kutsudes uut valitsust üles astuma sisulisi samme erakondade ausaks rahastamiseks. Ka märkis Kaljulaid, et Eesti inimeste ootus on, et uus valitsus keskenduks eelkõige viiruskriisi ohjamisele.

«Usun, et see valitsus kuulab ja usaldab Eesti inimesi, sõltumata sellest, kas nad teid valisid või kuulub nende sümpaatia opositsioonile – see valitsus peab olema kõigi Eesti inimeste valitsus. 70 usaldushäält riigikogus on hea algus,» viitas riigipea esmaspäevasele hääletusele, kus riigikogu liikmed andsid Kallasele heakskiidu valitsuse moodustamiseks.