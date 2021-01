Eesti lühiuudised

President Kaljulaid loobub OECD juhiks kandideerimast

President Kersti Kaljulaid, kelle välisministeerium esitas mullu oktoobris Eesti kandidaadiks Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) peasekretäri ametikohale, teatas eile, et loobub edasisest kandideerimisest. «OECD on organisatsioon, mis toimib konsensuspõhiselt, ja järgmise peasekretäri valimise lähtekohaks oli soov sõeluda välja kõige laiapõhjalisema toetusega kandidaat. Konsulteerides erinevate OECD liikmesriikidega, oleme jõudnud arusaamisele, et minu võimalik asumine sellele ametikohale alles pärast vabariigi presidendi ametiaja lõppu pole mitme riigi jaoks sel pingelisel ajal parim lahendus, mistap loobun edasisest kandideerimisest,» ütles riigipea. See paneb esitama küsimust, kas Kaljulaid sihib presidendina teist ametiaega. «Need kaks asja ei ole kindlasti omavahel seotud,» kommenteeris presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe. Nii riigikogu Reformierakonna fraktsiooni uus esimees Mart Võrklaev kui ka keskfraktsiooni juht Kersti Sarapuu ütlesid, et koalitsioon ei ole presidendikandidaadis kokku leppinud. PM