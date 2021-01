Töövõimetuspensionäride arvu nulli jõudmist annab veel oodata, sest nagu Kümnik tõdes, makstakse töövõimetuspensioni veel kuni aastani 2051. «Põhjus, miks see protsess nii pikk on, peitub selles, et reformi jõustudes jäi töövõimetuspensioni saamise õigus alles neile inimestele, kes seda juba said,» selgitas Kümnik. «Inimene, kellel oli töövõimekaotus tuvastatud kuni vanaduspensionieani, ei pea minema töötukassasse ega laskma oma töövõimet uuesti hinnata, kui tal eelmised ekspertiisid kehtivad. Lisaks on teatud välislepingutes sees, et me määrame ja maksame töövõimetuspensioneid. Kuna välisleping on riigisisesest õigusest ülimuslikum, tuleb lepingut täita. Seetõttu võib üksikutel juhtudel ka uusi töövõimetuspensioni saajaid lisanduda.»