Starship kaasas hulga raha ja hakkab hoogsalt palkama

Starship Technologiesi looja ja juht Ahti Heinla kinnitas, et investorid said raha vastu tüki ettevõttest. «Minu käes enamikku ettevõttest enam ei ole,» ütles Heinla, lisades, et töötajatest seni keegi miljonäriks saanud pole. Investorite hulgas on ka Transferwise’i asutaja Taavet Hinrikus ja mainekad investeerimisfondid, nagu TDK Ventures, Goodyear Ventures ja Ambient Sound Investments. See pole Starshipil esimene kord raha kaasata, firma andmetel on nad aastate jooksul kokku saanud 102 miljoni dollari jagu investeeringuid.