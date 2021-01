Kadri Kiisel on enda sõnul saanud LHVs töötades esimesest päevast alates vabalt tegutseda ja koos organisatsiooniga areneda. FOTO: Priit Rum/Lhv

Eelmisel nädalal LHVs Erki Kilult pangajuhi ameti üle võtnud Kadri Kiisel leiab, et nüüd, kui riigi tippjuhtide seas on varasemast enam naisi, võiks see trend hoo sisse saada ka ärimaailmas.