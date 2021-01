20. sajand – imelise tervenemise ajastu

Mõistetav, et nagu ei ole tegelikke keskmise palga saajaid, ei ole ka keskmise elueaga Maa elanikke. On neid, kelle eluiga küünib saja aasta lähedale, ja ka neid, kel see jääb ikka 40 kanti. Väga üldiselt on aga asjad nii, et elujärge on meil parandanud ikka ja ennekõike meditsiinitehnoloogia, mida on omakorda toitnud teadus. Neid tervema elu töövõtteid on arusaadavalt vägagi erinevaid.