Kilde jaanuarikuisest tehnoloogiaajaloost

2. jaanuaril 1979 võeti kasutusse esimene tabelarvutusprogramm VisiCalc. See aitas muuta personaalarvutid ärivaldkonna laiatarbekaubaks, sest tabelarvutus andis kosmilise kiirenduse just äriarvutuste tegemisele. Praeguseks on tabelarvutuse sünonüümiks saanud sõna «eksel». Exceli nimega tabelarvutussüsteemi, mis loodi mõnevõrra hiljem, kasutatakse väga ulatuslikult.