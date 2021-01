Kaks viimast aastat on toonud meie ellu olulised algatused rohelisema elukeskkonna poole liikumiseks. Euroopa roheline kokkulepe, Euroopa Liidu plastistrateegia koostamine ja plastimaksu kehtestamine, Euroopa Liidu kliimakokkulepe, jäätmete ringmajanduse tegevuskava koostamine, ühekordsete plastnõude kasutamise piiramine jms, mis kõik teenivad kokkuvõttes ühte eesmärki: kasutada ressursse efektiivselt ja ringmajanduslikult ning taastada ja hoida meie looduskeskkonda. Seatud eesmärkide saavutamine on Eestile suur proovikivi ja vajab selget tegevuskava. Praegu see veel puudub.