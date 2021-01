Arvatakse, et poeesial pole tegemist bitcoin’i ega Teslaga, rääkimata seitse päeva nädalas töötamisest. Jah, muuseas, seitse päeva nädalas, sest veebikoosolekute ja kodukontoritega oleme naasmas endisaegse käsitöölise lakkamatu nokitsemise juurde. Minu arust on poeesial tegemist kõigega, nii ajaliku kui ajatuga. Poeesia tuleb elust, läheb ellu ja mõnikord isegi juhib elu.

Võtame näiteks Hesiodose. Ta on üks vanimaid vanakreeka luuletajaid, kes elas seitsesada või kaheksasada aastat enne null-aastat. Hesiodose kuulsaima teose­ «Tööd ja päevad» ajendiks on luuletaja tüli noorema venna Persesega, kes oli nende isa pärandi oma käpa alla saanud. Hesiodos väidab, et õigusemõistjaid ära ostes.