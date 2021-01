Marek Tamm: riigiidentiteedist ja rahvusidentiteedist

Eesti on faktiliselt mitmekultuuriline riik. Siin elab püsivalt üle 200 vähemusrahvuse esindaja, neist kõige suuremad rühmad moodustavad venelased, ukrainlased, valgevenelased ja soomlased.

Eesti on sisseränderiik. Alates 2015. aastast on meie rändesaldo olnud positiivne. Igal aastal tuleb Eestisse rohkem inimesi kui siit lahkub. Eesti on rahvusriik. Meie põhiseadus sätestab riigi ühe peamise eesmärgina eesti rahvuse kaitse ja kestmise läbi aegade.