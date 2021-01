Täna kell 19 esietendub Sadamateatris draama «Ulmlejad». Näitetruppi kuuluvad Reimo Sagor, Jaanus Tepomees, Veiko Porkanen ja Jaanus Nuutre, nad on koos loonud teksti, mille sidus kokku lavastusdramaturg Oliver Issak. Teemaks on unistamine, mis on muutumas millekski vanamoodsaks ja justkui tabuks või millekski, mis on naeruväärne.