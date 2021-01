Korruptsioon on üldlevinud määratluse järgi avalike ressursside väärkasutamine, mil endale hüvede saamiseks kasutatakse töö- või ametipositsiooni. Poliitiline korruptsioon on poliitilise positsiooni kasutamine erahuvides viisil, mis on vastuolus avalike huvidega. «Era-» või «isiklik» ei tähenda ilmtingimata individuaalset kasu, see võib seisneda ka grupihuvide (nt erakonna) eelistamises. Ressurss ei tähenda alati raha või muud konkreetset materiaalset ressurssi, vaid võib olla seotud võimupositsiooni saavutamise püüdega, mis annaks võimaluse tulevasteks omakasulikeks tegemisteks.