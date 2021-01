Kuidagi on jõudnud kätte olukord, kus kaks korda karistatud erakond ei saanud jätkata peaministriparteina, sest sai taas kahtlustuse. Kurb ja piinlik. Karistatud erakonda ei sundlõpetata, nagu oli Eesti õiguses tavaks veel mõnda aega tagasi, ilmselt paiskaks see nemad ja ühiskonna veelgi keerulisemasse olukorda.

Loomulikult ei jagune praegune kahtlustus kõigi erakonnaliikmete vahel solidaarselt. Lihtliikmetel on selgelt vähem sõnaõigust ja võimalust otsustes kaasa rääkida. Ometigi on parteisid kitsikusse viinud just rahahädad ning andmetest liikmemaksude tasumise kohta vaatavad vastu väikesed arvud. Siin on küll lihtliikme vastutus: maksa oma liikmemaks ära; sellega võid sa vähendada riigile piinlikke olukordi.