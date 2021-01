Tähelepanu, mehed! Ülikond on nüüd värviline

Eelmisel aastal möllas moemaailmas tõeline torm ning kõige rängemalt said räsida riietuse alustalad. Kõik, mida me mõtleme konservatiivse, formaalse, karjäärikoridorides liikumist kiirendava riietuse all, kaotas korraga tähenduse. Appi, mis saab meestemoest, kui seal pole enam ülikonda? Kas tugevamat sugu ootab sussiks muutumine ja dressiks pehmenemine? Õnneks asjad nii halvasti ei läinud. Ülikond lihtsalt kohanes olukorraga ja tuli tagasi uuel kujul. Nüüd teeb see lisaks töörõivaks olemisele muudki, eeskätt tõstab kandja tuju. Ja kõigi kaaslaste tuju niisamuti. Värvid suudavad seda suurepäraselt, anna neile vaid võimalus!