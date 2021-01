Möödunud aastal küsiti andmekaitse inspektsioonilt kõige rohkem jälgimisseadmete kasutamise ja töösuhete kohta, mis on olnud kõige enam huvi pakkuvad teemad juba mitme viimase aasta jooksul. Küsimuste populaarsuse teises otsas olid mured seoses isikuandmete kaitse reeglite lõimimisega infosüsteemidesse ja andmebaasidesse või siis üleüldiselt valdkonna tegevusse. Küsimuste esikümnest jäid aga sootuks välja probleemid, mis on seotud isikuandmete kaitsmisega andmemassiivide töötlusprotsessides. Ilmselt veel ei teata, mida ja kuidas küsida.

Harjume üha enam mõttega, et kätte on jõudnud aeg, kus inimese elu- ja ka töökvaliteet sõltuvad kiirest internetist. Kui omaks oleme aga võtnud mõtte, et progresseeruva digielu tugevaid külgi varjutab küberkuritegevus? Julgeks arvata, et pigem ei.