Teame, et vesinikul on maailma muutev potentsiaal, mille ellu­rakendamisega on seotud nii teadus- ja arendusvaldkond kui ka tööstus. Ülejäänud Euroopa juba koondub vesinikutehnoloogia ühise arendamise ja rahastamise jaoks. Uus valitsus on küll lubanud vesinikuteema käsile võtta, kuid lubadustest peavad saama teod.