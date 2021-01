Välismaa lühiuudised

Soome peaminister vihjas piirangute karmistamisele

Põhjanaabrite peaminister Sanna Marin ütles eile, et Soome võib varsti olla olukorras, kus arutatakse viirusepiirangute teisele tasemele minekut ehk seda, et kogu riigis tuleb kehtestada karmimad piirangud. Marin lausus ajakirjanikele, et praegused piirangud vaevalt enam kaua kestavad ning ees ootab karmistamine. Marin ei võtnud seisukohta Helsingi piirkonna teate suhtes, et varsti avatakse uuesti laste huvitegevus. Marin lausus, et pole asjaga veel korralikult tutvunud. Kuid ta kordas valitsuse seisukohta, et praegu piiranguid leevendama ei hakata. Soomes tuvastati ööpäevaga 496 uut koroonaviirusnakkuse juhtumit ja kahe päevaga suri viis inimest. Viimase kahe nädala jooksul on tuvastatud 4281 nakatumist, mis on 804 võrra rohkem kui sellele eelnenud kahe nädala jooksul. Kokku on Soomes pandeemia algusest alates registreeritud 43 616 nakkusjuhtu ja surnud 655 inimest. STT/BNS