Majanduse lühiuudised

Ossinovski investeerib pankrotis kosmeetikaärisse

Oleg Ossinovski kavatseb möödunud septembris soetatud pankrotistunud Läti kosmeetika- ja parfümeeriaettevõttesse Dzintars, uue nimega H.A. Brieger, tänavu investeerida ligikaudu 10 miljonit eurot. Ossinovski sõnul on siiani ettevõttesse investeeritud ligikaudu kuus miljonit eurot. Sel aastal kavandatav 10 miljoni eurone investeering tuleb tema omavahenditest ja laenust Luminori pangalt, ütles ta Läti BNSile. «Raha kui motivatsioon on minu jaoks minevikus, nüüd on mulle tähtis teha midagi, mille üle olen uhke,» ütles Ossinovski. BNS