Tradehouse OÜ verivärske juht Terje Eichelmann rääkis Kuku raadio saates «Majandusruum», et investeerimisfondi BaltCap ootus ongi firma laienemine. Firma, mis tegeleb juba ligi kaks aastakümmet ilutoodete sissetoomisega, on end peale Eesti ka Skandinaavia ja Soome turule pressinud, kuid nüüd on kavas laieneda veebipoodidega ka mujale maailma. Tradehouse’i fookuses on professionaalsed hulgikliendid, aga veebipoodide kaudu jõutakse ka jaeklientideni. Koduturg on siiani Eesti.