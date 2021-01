Tellijale

«Kõigepealt tuleb alustada suhete parandamisega: kõik meie naaberraudteed, nii kohalikud operaatorid kui ka kliendid – väga palju on vahepeal tõlkes kaduma läinud. Loomulikult on omanik näinud ette, et tuleb proovida kaubavedu arendada selleks, et vähendada koormust riigieelarvele,» sõnastas kaheksa aasta järel taas Eesti Raudtee juhiks asuv Kaido Zimmermann oma peamised eesmärgid.

«Loomulikult on meil suured investeerimisplaanid: sellel aastal on meil plaanis investeerida üle 50 miljoni euro. Väga palju on selliseid suuri projekte, mida on ka vaja edukalt läbi viia,» lisas ta.