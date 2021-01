Eesti lühiuudised

Ratas asub riigikogus tööle keskkonnakomisjonis

Kuni üleeilseni Eesti peaminister olnud Jüri Ratas (Keskerakond) hakkab riigikogus tööle keskkonnakomisjonis. «Keskkond ühendab meid kõiki – selle seisust sõltub, kui hea on elada meil ja järeltulevatel põlvedel. Vastav töö on kõikehõlmav, sest keskkonnaga on otseselt või kaudselt seotud kogu meie argielu,» kirjutas Keskerakonna esimees Ratas sotsiaalmeedias.