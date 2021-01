Tellijale

Tartu maantee ja edasi Vana-Tartu maantee kõrval kulgeva kergliiklustee asfalt on kuni linna piirini puhas. Pärast Rae valla silti aga algab sõltuvalt ilmast kas löga või libedus. Samasugune olukord on ka Viljandi maantee äärsel kergliiklusteel. Kus lõpeb Tallinn, seal algab löga.

«Lihasmass kasvab, nagu liiva sees käiks. Tallinna ja Rae piiril on näha, et Tallinn teeb midagi teistmoodi, sest seal on asfalt väljas,» lausus Geidi, kes Rae valla kõnniteedel iga päev paar pikemat ringi teeb. Ka lapsevankreid läbi lumepudru lükanud noored emad kurtsid üleeile, et jalutuskäik kipub pigem jõutreeninguks muutuma.

Rae abivallavanemale Tanel Tammelale pole elanike pretensioonid uudiseks. Tema sõnul ei maksa Rae vallas Tallinnaga võrreldavat kergliiklusteede puhastustaset loota. «Üks asi, mida me Rae vallas kindlasti ei tee ja mis on ka valla heakorraeeskirjas kirjas, on kloriidide kasutamine. Nii et kui on pluss­kraadid, siis on kergliiklusteed paraku natuke lörtsised,» ütles Tammela.